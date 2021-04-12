شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يكافئ العملاء على اعتماد المدفوعات اللاتلامسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق حملة «معاً، ندفع بميزة عدم التلامس» التي تتيح لعملائه فرص الفوز بجوائز قيمة تشمل أربع سيارات فاخرة من طراز «بي إم دبليو 520 آي»، و50 جهاز تلفزيون بقياس 75 بوصة و200 هاتف «آيفون 12 إس» لقاء إجراء المدفوعات اللاتلامسية باستخدام بطاقات Visa المصرفية.

وتأتي الحملة السارية حتى 31 مايو 2021 لتوفر للعملاء فرص المشاركة في السحوبات لقاء كل عملية دفع لاتلامسية يجرونها باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان من Visa، والدخول في السحب الكبير للفوز بالمزيد من الجوائز القيمة. ويحظى العملاء بفرصة إضافية للمشاركة في السحوبات في كل مرة يختارون فيها الدفع لقاء مشترياتهم من المتاجر عبر تمرير البطاقات للدفع بأسلوب لاتلامسي. ويحصل العملاء على فرصتين للمشاركة لدى الدفع عبر الإنترنت لإتمام معاملات التجارة الإلكترونية، وعلى ثلاث فرص للمشاركة عن كل عملية دفع يجرونها باستخدام المحافظ الرقمية مثل «أبل باي» أو «جوجل باي» أو «سامسونج باي» وأجهزة تتبع اللياقة البدنية مثل «فيت بيت باي» و«جارمين باي».

ويعتزم البنك تقديم جوائز إضافية تزامناً مع ازدياد أعداد العملاء الذي يجرون المدفوعات اللاتلامسية باستخدام بطاقات Visa، وبالتالي منح المشاركين مزيداً من فرص الفوز تأكيداً على الأهمية البالغة التي توليها الحملة للمشاركة والتفاعل من جميع أفراد المجتمع.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «جاء النمو اللافت الذي شهدته أعداد المدفوعات اللاتلامسية خلال الجائحة ليعزز من قناعتنا بأهمية هذا الأسلوب المبتكر في الدفع وبالفرص الواعدة التي يحملها المستقبل لتقنيات وأساليب الدفع بدون تلامس. ويسعدنا أن نكافئ عملاءنا على اعتماد التقنيات اللاتلامسية تزامناً مع سعينا المتواصل لتوفير القيمة الاستثنائية وتجارب الدفع المبتكرة. وتهدف حملتنا الفريدة إلى تعزيز روح التآزر في المجتمع عبر تمكين العملاء من تشجيع بعضهم على تعزيز اعتماد المدفوعات اللاتلامسية ومنح المشاركين مزيداً من فرص الفوز بالجوائز القيمة».