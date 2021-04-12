شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار تصرفات عقارات دبي.. رهن بـ 490 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الاثنين، تسجيل 268 مبايعة بقيمة 682.84 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 236.46 مليون درهم، و230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 446.39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 729.93 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراضٍ بقيمة 67.68 مليون درهم، و55 رهناً لفلل وشقق بقيمة 662.25 مليون درهم، وكان أهمها مبنى في منطقة الممزر بقيمة 490 مليون درهم، وأخرى في منطقة القصيص الثانية بقيمة 63 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، ومبايعة أخرى بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الجداف.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5، بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 169.75 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 7 ملايين درهم.