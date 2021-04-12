شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «كمال عثمان جمجوم» تستحوذ على متاجر «ذا بودي شوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة كمال عثمان جمجوم، ومقرها في دبي، ولديها أكثر من 650 متجرًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المنطقة، عن استحواذها على متاجر «The Body Shop» في الإمارات، لتصبح الموزع الحصري ومشغل متاجر البيع بالتجزئة لـ «ذا بودي شوب» داخل الإمارات.

قال هشام العمودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كمال عثمان جمجوم: «يسعدنا، مع هذا التوسع في الإمارات، أن نقدم منتجات «ذا بودي شوب» إلى قاعدة عملاء أوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ولتعزيز شراكتنا الناجحة مع «ذا بودي شوب انترناشونال» هذا الاستثمار يجعلنا أكبر مُشغّلي الامتياز التجاري لشركة «ذا بودي شوب انترناشونال» في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمدنا بالقوة». وأضاف: «لقد أسسنا شركتنا منذ ما يقرب من 35 عاماً مع إطلاق «ذا بودي شوب» في غرب المملكة العربية السعودية. وستترك هذه الخطوة التوسعية بصمة ديناميكية للعلامة التجارية في دولة خليجية ذات سوق مميز».

وتوزع مجموعة كمال عثمان جمجوم علامات تجارية مثل Early Learning Center و Lego، بالإضافة إلى علاماتها التجارية المحلية «نعومي» و«مودا» و«ميهار» و«مكياجي».

وعلّق ديفيد بوينتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا بودي شوب انترناشونال»: تمتعت «ذا بودي شوب» بشراكة رائعة مع مجموعة كمال عثمان جمجوم لمدة 35 عاماً وأنا واثق من أن هذه العلاقة ستنتقل من قوة إلى قوة مع انطلاقنا في المرحلة التالية من رحلتنا معاً.