شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دار التأمين» تقر توزيع 4% أرباحاً نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وافقت الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4% على المساهمين عن السنة المالية 2020.

وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «دار التأمين» في كلمته للمساهمين: «على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً غيّر الكثير، سجّلت دار التأمين صافي ربح موحد قدره 10.89 مليون درهم. نظراً للصعوبات التي مرّت خلال العام، بسبب الوباء، ويُعدّ هذا الأداء جيّد جداً ويوفّر أساساً متيناً لنمو الأرباح المستدام والمتزايد في المستقبل القريب».

وأضاف القبيسي: «بالرغم من تقلب أسواق الأسهم والدخل الثابت وأسواق العقارات، فقد تم الحفاظ على إجمالي العائد الاستثماري من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة عند 6.81 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بـ 6.89 مليون درهم في العام السابق. هذا الأداء هو نتيجة نهجنا المحافظ لإدارة الاستثمار والسيولة في ظل ظروف السوق المتقلبة».

وختم القبيسي: «تتمثل استراتيجيتنا في التنافس على أساس عروض المنتجات المختلفة، والقدرات الرقمية المحسنة وجودة الخدمة المتميزة. وسنمضي قدماً لتكون الأرباح الناتجة عن أنشطة التأمين الأساسية عن طريق الضبط المستمر لقدرات الاكتتاب الخاصة بالمخاطر وزيادة استخدام القنوات الرقمية لتوسيع نطاق وصول العملاء وتحسين الضوابط في عملية إدارة المطالبات الخاصة بنا وتوسيع نطاق تواصلنا مع العملاء».