شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يؤجل أقساط عملائه خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية المستحقة على العملاء المؤهلين خلال شهر رمضان المبارك دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، ويهدف التأجيل إلى التخفيف من أعباء التدفقات النقدية بالنسبة لعملاء المصرف خلال الشهر الفضيل الذي تزداد فيه نفقاتهم، بالإضافة إلى دعم العملاء من ناحية إدارة التزاماتهم المالية على المديين المتوسط والطويل.

وتشكّل هذه المبادرة إحدى التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان من كلّ عام، في إطار جهوده الرامية لتلبية احتياجات عملائه المالية.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل «أبوظبي الإسلامي» تقديم هذه المبادرة السنوية بهدف تخفيف الأعباء المالية على عملائه خلال شهر رمضان المبارك. وكانت الأشهر الاثني عشر الماضية صعبة جداً بالنسبة لبعض العائلات، لذا نرغب بمساعدة العملاء على إدارة نفقاتهم المالية، سواء من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات جديدة تسهم في تخفيف أعبائهم المالية الراهنة، أو عبر مساعدتهم على إدارة احتياجاتهم المالية على نحو أكثر كفاءة».