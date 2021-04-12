مليار درهم سيولة الأسهم وسط إقبال أجنبي

عادت الأسهم المحلية إلى التذبذب صعوداً ونزولاً في جلسة، الاثنين، في الوقت الذي لم يمض غير يوم واحد على ارتفاع جماعي لأسهم العقار حتى عادت معظم أسهم القطاع نحو المسار الهابط، فيما أغلقت مؤشرات الأسواق على تباين مع ارتفاع سوق أبوظبي 0.35% وانخفاض مؤشر سوق دبي 0.26%؛ وذلك على وقع شراء أجنبي.

واستغل المتعاملون الأجانب هذا الأداء ليتجهوا نحو الشراء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وبصافي استثمار بلغ 223.56 مليون درهم محصلة شراء، منها 217.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و6.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.028 مليار درهم، منها 887.8 مليون درهم في سوق أبوظبي و140.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 335.5 مليون سهم، توزعت بواقع 143.94 مليون سهم في أبوظبي و191.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4587 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.35% عند مستوى 6091.64 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.54% مع ارتفاع «أبوظبي الأول»0.56% و«أبوظبي التجاري» 1.15% و«أبوظبي الإسلامي» 0.78%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.64% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.4% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 1.49% و«أدنوك للتوزيع» 0.23% فيما هبط «طاقة» 0.72%.

وعلى العكس، تراجع قطاع العقار 0.13% مع تراجع «الدار» 0.27% على الرغم من ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.4% أي بالنسبة ذاتها التي انخفض بها سهم «العالمية القابضة» كما تراجع «إشراق» 1.63% فيما استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.26% إلى مستوى 2586.41 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين.

وتراجع قطاع العقار 1.35% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 1.6% و«إعمار مولز» 1.67% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 1.63% و«ديار» 0.74% مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.79%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.37% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.61% على الرغم من ارتفاع «شعاع كابيتال» 2% واستقرار «دبي المالي» من دون تغيير.

وانخفض قطاع البنوك 0.1% فقط مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.21% واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.56% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.57% بالتزامن مع استقرار «أرامكس» وهبوط «الخليج للملاحة» 3.9%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 32.85 مليون درهم مغلقاً عند 3.67 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 16 مليون درهم ليغلق عند مستوى 4.59 درهم، ثم «دبي للاستثمار» الذي استقطب 12.78 مليون درهم من السيولة مغلقاً عند 1.62 درهم.

وسجل «العالمية القابضة» أعلى سيولة في سوق أبوظبي بقيمة 228.26 مليون درهم مغلقاً عند 86.85 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 200.4 مليون درهم ليغلق عند مستوى 14.48 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 196 مليون درهم وأقفل عند 3.63 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق دبي «الإمارات للمرطبات» بنسبة 13.58% مغلقاً عند 7.19 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الخليج للملاحة» بنسبة 3.9% ليغلق عند 0.32 درهم.

وتصدر الارتفاعات في سوق أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 8.02% مغلقاً عند 1.75 درهم، بينما تصدر التراجعات «رأس الخيمة للتأمين» بنسبة 9.87% ليغلق عند 3.38 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 229.1 مليون درهم شراء بيع، منها 5.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و6 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين و217.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 229.1 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 11.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 5 ملايين درهم محصلة شراء العرب و6.18 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 11.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.86 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و6.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 31.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 950 ألف درهم محصلة شراء في دبي و30.64 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 31.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 950 ألف درهم محصلة بيع في دبي و30.64 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.