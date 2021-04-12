مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من المتوقع في فبراير

كشفت بيانات صدرت، الاثنين، مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير/شباط، إذ خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في ذلك الشهر قبل أن تعود لتشديدها في مارس/آذار.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في تسع عشرة دولة تستخدم اليورو ارتفعت 3% عن الشهر السابق في فبراير/شباط لكنها هبطت 2.9% على أساس سنوي.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقع زيادة 1.5% على أساس شهري وتراجعاً نسبته 5.4% على أساس سنوي.

وقال بيرت كولين اقتصادي منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي «في ضوء أن إيطاليا شهدت تخفيفاً للقيود في فبراير شباط فقد ساعد ذلك في تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 8.4% بينما سمحت هولندا بتسلم طلبيات الإنترنت من المتاجر من منتصف فبراير شباط ما أدى لزيادة المبيعات 5.4%».

وأضاف «السؤال المهم الآن هو ما إذا كان المستهلكون يتطلعون للإنفاق عندما يعود الاقتصاد للعمل.. مع تراكم المدخرات بشكل كبير على مدى العام الماضي، فهناك فرصة كبيرة للتعافي».

(رويترز)