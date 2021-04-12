شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير» تربط أبوظبي بمدينتين مصرييتين ووجهة أوروبية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» عن تسيير ثلاث رحلات جديدة تربط أبوظبي مع كُلّ من بلغراد وسوهاج والأقصر، وتمنح هذه الوجهات الجديدة الكثير من المزايا التي تُلبي اهتمامات الجميع بدءاً من المعالم السياحية والأثرية والمأكولات الشهية، وصولاً إلى الشواطئ الرملية لمحبي تجارب المغامرة وعشاق زيارة الأماكن واستكشاف الثقافات الجديدة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «يُؤكد تسيير الرحلات الجديدة التزامنا طويل الأمد بتزويد عملائنا بالأسعار المخفّضة وتجارب السفر عالية الجودة. وسيُسهم الربط بين العاصمة الإماراتية وهذه المُدن الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط والتي تضم كُلّ من بلغراد وسوهاج والأقصر، بتحفيز الطلب على حركة الطيران ويدعم نمو القطاع السياحي والخطط الاقتصادية في أبوظبي. كما نتطلع لاستقبال المسافرين على متن طائرات أسطولنا الجديدة عالية الكفاءة والصديقة للبيئة».