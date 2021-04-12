«دي إكس كومبلاينس» الأيرلندية تطلق عملياتها الإقليمية من أبوظبي

أبوظبي:”الخليج 365”

كشفت شركة «دي إكس كومبلاينس» الأيرلندية الناشئة عن إطلاق عملياتها رسمياً في منطقة الشرق الأوسط مع افتتاح مكتبها الجديد في الإمارات، في ضوء الازدهار الذي يشهده مؤخراً قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة عموماً. وستزاول الشركة عملياتها انطلاقاً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحرص على تقديم تقنياتها وحلولها المبتكرة في الأسواق المالية سريعة النمو.

وكشفت «دي إكس كومبلاينس» مؤخراً عن تعيين خبير الامتثال المالي والتكنولوجيا المالية رازي أردكاني رئيساً لشؤون النمو، ليتولى قيادة نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتنفيذ استراتيجيات التوسع العالمية، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لدولة الإمارات.

وحظي انتقال«دي إكس كومبلاينس» إلى المنطقة بدعمٍ خاص من إنتربرايز إيرلندا، وهي الوكالة الحكومية الأيرلندية المتخصصة بالتجارة والابتكار، والتي ساهمت في دعم التوسع الناجح لعمليات الشركة في أسواق الشرق الأوسط؛ بما فيه انضمامها إلى برنامج مسرّع الأعمال لقطاع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي والمنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي Hub 71.

ويركز برنامج «فينتك هايف» بشكل خاص على الشركات الناشئة النشطة في مجال التكنولوجيا المالية، بينما تمثل«Hub 71» منظومة تكنولوجية عالمية مستقلة تحظى بدعمٍ من شركة مبادلة ومجموعة من أدوات الاستثمار الأخرى في الإمارات.

وتتمتع«دي إكس كومبلاينس» بسجل ناجح في مجال توفير منتجات رائدة لمكافحة الجرائم المالية، تسهم في توفير رؤى معمقة حول السلوك المالي للأفراد والشركات التجارية. وتساعد هذه المنتجات على تحقيق القيمة للعملاء عبر الكشف عن المعاملات المشبوهة التي يصعب رصدها عادةً من خلال الأدوات التقليدية لمكافحة الجرائم المالية. وتحظى السوق الإماراتية بأهمية كبيرة ضمن إطار خطط التوسع التي تنتهجها «دي إكس كومبلاينس»، في إطار التزام الحكومة الإماراتية بضمان السلامة التنظيمية لقطاع الخدمات المالية.

وقال سيمون ديكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس كومبلاينس»: «أدركنا جيداً أن سوق الإمارات ستشكّل أفضل نقطة انطلاق لرحلتنا في المنطقة، خاصة مع تصدّر الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط من حيث احتضانها لأكبر عدد من الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا المالية. وبعد الإطلاق الناجح لعملياتنا في الدولة وترسيخ مكانة رائدة ضمن أكبر مركزين لتسريع الشركات الناشئة في الإمارات، نتطلع قدماً إلى توسيع محفظة عروضنا لتُغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونعتقد أن هذه الخطوة ستوفر العديد من وظائف البحث والتطوير في أيرلندا، بالتوازي مع تركيز«دي إكس كومبلاينس» على توظيف المواهب الشابة. واستكمالاً للإنجازات التي حققناها، سنواصل مساعدة عملائنا على الاستفادة من الرؤى والتحليلات الفريدة لقدرات تعلم الآلة لدينا إضافة إلى نهجنا الذي يركز بالدرجة الأولى على المستخدمين».