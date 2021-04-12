«أبوظبي الأول» يدعم المتاجر الصغيرة والمتوسطة عبر «Magnati»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت Magnati، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، حلول Business in a Box لتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطلاق أعمالها في المتاجر أو عبر الإنترنت بسهولة وكفاءة.

وتعتبر الأداة مجموعة متكاملة من الحلول المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل أجهزة تسجيل النقد الإلكترونية وتخطيط الموارد المؤسسية؛ بما في ذلك إدارة المخزون وخدمات المحاسبة وإدارة الموارد البشرية لتسجيل الموظفين في نظام حماية الأجور وغيرها من حلول المدفوعات التابعة لخدمة «الدفع كمنصة» التي تقدمها Magnati والتي تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً في تطوير إمكاناتهم في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال التحويل الفوري للتعاملات المالية من المتاجر.

وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات متعلقة بالاستثمارات المسبقة بالبرمجيات والأجهزة الخاصة بالسجلات النقدية وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية وأجهزة نقاط البيع وآليات الدفع، بالإضافة إلى إدارة وتسوية الأنظمة المختلفة يدوياً. وتعمل الأداة على إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات من خلال اشتراك واحد يتيح للتجار إمكانية الاستفادة من مجموعة شاملة من الأجهزة والبرمجيات مقابل تعرفة شهرية.

وبالإضافة إلى حلول الدفع؛ يمكن للتجار أيضاً أن يصبحوا أعضاء في برنامج التوصيات Super Surprises، الأداة المتطورة لتحويل البيانات إلى إيرادات، وذلك لضمان تقديم عروض متخصصة لكل بطاقة تتفاعل مع منظومة مدفوعات الشركة. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاشتراك في البرنامج كسب دخل إضافي من الإحالات عبر التعريف بالعروض الخاصة بكل بطاقة يستخدمها المستهلك للتسوق. ومع كل عملية بيع ناجحة تتم عبر البرنامج، ستكون الشركة البائعة مخولة للحصول على رسوم التوصية.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: «تم تطوير استراتيجية الشركة لتكون المنصة المفضلة لكافة عملائنا من خلال الحلول التي تلبي احتياجات كل منهم على اختلافها. لقد تم إنشاء منصتنا هذه بالشراكة مع أبرز شركات التكنولوجيا المالية ومزودي أحدث الحلول المبتكرة والمتخصصة لتقديم Business in a Box. وأصبحت واجهات برمجة التطبيقات جاهزة بالكامل، ويمكن للتجار الحصول على خدمات سلسة وشاملة من منصة واحدة، دون القلق بشأن ضرورة تغيير أي من المعدات أو البرمجيات التي ستتولى Magnati كل ما يتعلق بها من خلال خدمة الاشتراك. كما نتيح للعملاء الاستفادة من القيمة الإضافية من خلال مشاركتهم كوكلاء لحملة Super Surprises لتكون Magnati نموذجاً حقيقياً للفاعلية والمرونة والكفاءة في قطاع المدفوعات».