شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترأس لجنة الطاقة المتجددة باتحاد المهندسين العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد المهندسين العرب التشكيل الخاص بلجنة الطاقة المتجددة (كإحدي لجان الاتحاد ) برئاسة الدكتور عبد الله إسماعيل. وعضوية 5 أعضاء من الدول العربية.

يأتي اختيار الدكتور عبد الله إسماعيل، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي لمنصب الرئيس تقديراً للدور الكبير لدولة الإمارات في مجال الطاقة البديلة والمستدامة وجهودها الرامية من أجل إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز الانتقال السلس من مصادر الطاقة التقليدية إلي مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة.

ووصف المهندس محمد مشروم رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين اختيار الدكتور عبد الله إسماعيل، بأنه اختيار صادف أهله لما يتمتع به من مؤهلات وخبرات تراكمية في مجال الطاقة المتجددة. كما يعد مكسباً للدولة يعزز جهودها السباقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري مقدمةً مساهمات بارزة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



وثمن المهندس عبد الله يوسف آل علي نائب رئيس جمعية المهندسين الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وتبني الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي تواجه الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة. لافتاً إلي أن جمعية المهندسين لن تدخر وسعاً في تقديم وتسهيل كافة الإجراءات اللوجستية للجنة حتي تؤدي دورها بالوجه المطلوب.



وأشاد الدكتور خليل إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين، العضو الدائم في المجلس التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب. باستضافة الدولة للجنة ممثلة في جمعية المهندسين واختيار دولة الإمارات مقراً للجنة الطاقة المتجددة والتي تعتبر من اللجان الفاعلة في اتحاد المهندسين العرب، مبيناً أن إسهامات اللجنة سوف تثري جهود الدولة في مجال الأبحاث والدراسات الهندسية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة



وكشف خليل الحوسني عن توسيع عضوية اللجنة في المستقبل لتشمل 15 عضواً من مختلف الدول العربية.