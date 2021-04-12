شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مشتبه به وإصابة 3 شرطيين في إطلاق نار بولاية جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جورجيا - رويترز

قالت السلطات المحلية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن ثلاثة من أفراد الشرطة الأمريكية أصيبوا في إطلاق نار وقع الاثنين في الولاية، بعد أن أوقفت قوات إنفاذ القانون سيارة مسرعة، مضيفة أن مشتبه به قُتل وألقي القبض على آخر.

وأوضحت السلطات أن الشرطة أوقفت السيارة المسرعة، لكن السائق فر من المكان وطاردته دورية شرطة، ثم تعرضت الدورية لإطلاق نار من راكب آخر بالسيارة.