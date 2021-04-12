الاقتصاد

مقتل مشتبه به وإصابة 3 شرطيين في إطلاق نار بولاية جورجيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جورجيا - رويترز
قالت السلطات المحلية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن ثلاثة من أفراد الشرطة الأمريكية أصيبوا في إطلاق نار وقع الاثنين في الولاية، بعد أن أوقفت قوات إنفاذ القانون سيارة مسرعة، مضيفة أن مشتبه به قُتل وألقي القبض على آخر.
وأوضحت السلطات أن الشرطة أوقفت السيارة المسرعة، لكن السائق فر من المكان وطاردته دورية شرطة، ثم تعرضت الدورية لإطلاق نار من راكب آخر بالسيارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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