شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تقدم 10 ملايين لـ «100 مليون وجبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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سعيد الطاير: تبني العطاء الإنساني نهج الإمارات

فيما تتوالى مساهمات المؤسسات والأفراد من داخل الإمارات وخارجها تباعاً في «حملة 100 مليون وجبة»، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تبرعها بـ 10 ملايين درهم للمساهمة في جهود الحملة وتوفير الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وحصص تموينية أساسية لمستحقيها من المحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل دخلاً.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإطلاق سموّه مبادرة «100 مليون وجبة»عبر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضاف إلى مسيرة سموّه الحافلة في مجال العمل الإنساني كقائد مميز وصاحب مبادرات وعطاءات وهبات كثيرة، حيث رسّخ سموّه مكانة دولة الإمارات كقطب عالمي للعمل الإنساني المستدام، ومبادرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، في نجدة الفقراء والمحرومين حول العالم، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء ليست بجديدة، فسموّه صاحب أياد بيضاء وسباق دائماً في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول كافة بقاع الأرض، عبر مبادرات سموّه الإنسانية والاجتماعية التي رسمت البهجة على وجوه ملايين المحرومين حول العالم. وتتشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون داعماً رئيسياً لمبادرة «100 مليون وجبة».

وأضاف: «وتعكس المبادرة النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم أمثلة مشرفة في العطاء والخير، حيث تتزامن مع الاحتفالات بإعلان عام 2021 «عام الخمسين» وتؤكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تستشرف المستقبل بفكر استباقي عبر تقديم نموذج ريادي يحتذى به على مستوى العالم في التنمية المستدامة خصوصاً في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة فيروس «كوفيد-19».

