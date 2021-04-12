شكرا لقرائتكم خبر عن حريق كبير بمصنع تاريخي للنسيج في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان بطرسبورغ (روسيا) - أ ف ب

نشب حريق كبير، الاثنين، في مصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورغ ثاني كبرى المدن الروسية، ما تسبب بمقتل شخص ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى، فيما تصاعدت أعمدة الدخّان الكثيفة فوق الموقع.

ودمر الحريق عدة طوابق في مبنى نيفسكايا مانوفاكتورا المبني بالطوب الأحمر على ضفة اوكتيابرسكايا من نهر نيفا، فيما إجلاء 40 شخصاً من المبنى.

واجتاحت ألسنة اللهب المصنع الضخم الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، والذي تم تاسيسه كمصنع للنسيج في 1841.

وأممت السلطات المصنع إبان العهد السوفياتي، قبل أن يتم بيعه للقطاع الخاص في العام 1992.

وخلال السنوات الأخيرة، تواصل إنتاج النسيج في جزء من المبنى، فيما تم تأجير بعض أجزائه كمكاتب فيما أهمل ما تبقى منه.