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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: شركة "تمويلى" للتمويل متناهى الصغر وفرت 512 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر
واستعرضت السعيد الجهود التي قامت بها شركة تمويلي في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موضحة أنها تقدم العديد من الخدمات منها الحلول التمويلية، والمنتجات، خدمة التمويل الأصغر وهي خدمة مهمة جدا تقدمها الشركة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن أعمال الشركة زادت بنسبة 140% في حجم التمويل، وأن نمو حجم الأرباح وصل إلى 75% في نهاية 2020 مقارنة بعام 2019.
ومن جانبه، تقدم عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات الصغيرة بالشكر للدكتورة هالة السعيد على تكريمها ودعمها المستمر للشركة، لافتا إلى أنه بالرغم من أن شركة تمويلي حديثة النشيء إلا أنها كبيرة في الأداء، وأنها تتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كطرف تمويلي وتنموي في ذات الوقت، موضحا أن الشركة تساهم في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في أكثر من مائة قرية حيث قدمت الشركة تمويل بقيمة 120 مليون جنيه لحوالي 3000 مشروع، مؤكدا أن نجاح الشركة يأتي من تناغم المساهمين.
والجدير بالذكر بأن هيكل المساهمين في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر يتمثل في كل من: شركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 40%، وشركة إن آي كابيتال الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي بنسبة 30%، وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30%.
أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أيادي
عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر
وزيرة التخطيط