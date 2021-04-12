شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: شركة "تمويلى" للتمويل متناهى الصغر وفرت 512 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لجهود الشركة في دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في احتفالية خاصة أمس بمقر ديوان عام وزارة التخطيط، بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، و قيادات الوزارة.

وخلال الاحتفالية، ثمنت الدكتورة هالة السعيد دور شركة تمويلي في دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأجيال الشباب من رواد الأعمال، وذلك بهدف تحويل أفكارهم واحلامهم إلى مشروعات على أرض الواقع، مؤكدة أن شركة تمويلي تعتبر قصة نجاح رائدة ينبغي تسليط الضوء عليها لأنها حققت نجاحات كبيرة في فترة قصيرة جدا حيث بدأت نشاطها في عام 2018 وكان هدفها الرئيسي توفير المزيد من فرص العمل، ووفرت الشركة حتى الأن 512 ألف فرصة عمل، لافتة إلى أن الشركة لديها فريق عمل احترافي يعمل في 71 فرع في 15 محافظة، ممتدة من الدلتا للصعيد، ويركز نشاط الشركة على المناطق والمجتمعات الأشد احتياجا، منوهة عن مساهمة الشركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

واستعرضت السعيد الجهود التي قامت بها شركة تمويلي في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موضحة أنها تقدم العديد من الخدمات منها الحلول التمويلية، والمنتجات، خدمة التمويل الأصغر وهي خدمة مهمة جدا تقدمها الشركة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن أعمال الشركة زادت بنسبة 140% في حجم التمويل، وأن نمو حجم الأرباح وصل إلى 75% في نهاية 2020 مقارنة بعام 2019.

ومن جانبه، تقدم عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات الصغيرة بالشكر للدكتورة هالة السعيد على تكريمها ودعمها المستمر للشركة، لافتا إلى أنه بالرغم من أن شركة تمويلي حديثة النشيء إلا أنها كبيرة في الأداء، وأنها تتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كطرف تمويلي وتنموي في ذات الوقت، موضحا أن الشركة تساهم في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في أكثر من مائة قرية حيث قدمت الشركة تمويل بقيمة 120 مليون جنيه لحوالي 3000 مشروع، مؤكدا أن نجاح الشركة يأتي من تناغم المساهمين.

والجدير بالذكر بأن هيكل المساهمين في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر يتمثل في كل من: شركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 40%، وشركة إن آي كابيتال الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي بنسبة 30%، وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30%.