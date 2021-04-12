شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبى والكويت بجلسة الثلاثاء.. وارتفاع البحرين ومسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.31% خاسرًا 30.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.62 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.26% خاسرًا 6.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2586.41 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 7 قطاعات فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.39% رابحًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.57 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.35% رابحًا 21.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6091.641 نقطة، وربح رأس المال السوقي 805 مليون دينار عند مستوى 882.601 مليار درهم، وزاد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.160% رابحًا 5.794 نقطة ليغلق عند مستوى 3725.869 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% خاسرًا 30.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.62 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.32% خاسرًا 315.45 نقطة ليغلق عند مستوى 23535.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 285.6 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال.

وهبطت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والاستثمار والتمويل بنسبة 0.29%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.26%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%.

وقفز 94 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 10%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 9.88%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 9.03%، وتراجع 89 سهمًا على رأسها سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 7.19%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.02%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 490.4 مليون ريال سعودي.





بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرًا 6.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2586.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.6 مليون سهم محققة ما قيمته 140.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2204 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.53%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.83%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 13.58%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.90%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.9 مليون ورقة بقيمة 32.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.60%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% خاسرًا 23.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5958.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسرًا 28.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6542.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% خاسرًا 12.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.04 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 13.10 نقطة ليغلق عند مستوى 4983.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 390.1 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.5 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 0.10%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.2%، 0.18%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% رابحًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 333.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.47% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.13%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.52% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمنالز البحرين بنسبة 1.59%، شركة عقارات السيف بنسبة 1.38%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.57%، وهبط سهما زين البحرين وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.91%، 0.67%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% رابحًا 21.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6091.641 نقطة، وربح رأس المال السوقي 805 مليون دينار عند مستوى 882.601 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 143.9 مليون سهم بقيمة 887.8 مليون درهم عبر تنفيذ 2383 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 8.02%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 3.01%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.49%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.87%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.69%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 9.47%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 228.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.4%.





بورصة مسقطكما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ قفز مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.160% رابحًا 5.794 نقطة ليغلق عند مستوى 3725.869 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.04 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال عبر تنفيذ 743 صفقة لعدد 44 سهمًا.

وارتفع 21 سهمًا على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 6.40%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 4.91%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 4.40%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.13%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "الأنوار للاستثمارات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 733.1 ألف ريال عماني.