شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ونسعى لتعزيز دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحة أنه بعد نهاية عام 2020 كانت مصر قد استطاعت أن تحقق العديد من القصص التنموية الناجحة في قطاعات عديدة من بينها الطاقة والكهرباء وكذلك اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الأخضر.

وجاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الافتراضي الذي عقد اليوم، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وميريك دوسيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط، ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC 2021 «التمويل من أجل التنمية المستدامة»، وتعقد تحت عنوان دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي.

وأشارت إلى أن الحكومة لديها العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار أجندة التنمية الوطنية من بينها سد الفجوة بين الجنسين وخلق فرص العمل وتعزيز الجهود التنموية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن هذه الأهداف لا يمكن أن يتم تحقيقها بجهود حكومية فقط لذلك تحرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في كافة الجهود التنموية.

وقالت إنه في هذا الإطار تسعى وزارة التعاون الدولي، من خلال الشراكات الدولية، لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.