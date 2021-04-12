الاقتصاد

أسعار النفط تستأنف مكاسبها وخام برنت يقفز بحوالي 1.5%

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت اليوم السابق ،ليقفز خام برنت بحوالي 1.5% ،بفضل آمال الطلب فى الولايات المتحدة ، فى ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الأكبر استهلاكا للوقود فى العالم مستويات نمو قوية خلال هذا العام.

 

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 60.21$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.36$، وسجل أدنى مستوي عند 58.75$ ،وصعد خام برنت بحوالي 1.5% إلى مستوي 63.90$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.96$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.44$. 

 

عند تسوية يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل توقف هبوط الدولار الأمريكي.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 2.75% ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بعد قرار تحالف أوبك بلس والسعودية زيادة الإنتاج بداية من الشهر المقبل.

 

فى الولايات المتحدة تتسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس ، حيث تلقي أكثر من 70 مليون شخص التلقيح بشكل كامل ضد العدوى ،بفضل انتشار مراكز التطعيم فى معظم أنحاء البلاد ، واستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

 

وقال رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" إن الاقتصاد الأمريكي فى نقطة محورية وسط توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يتسارعان فى الأشهر المقبل ، لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن إعادة الافتتاح المتسرع للأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

 

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة استقرار منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 337 منصة ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 24 نيسان/أبريل 2020.

 

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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