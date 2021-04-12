شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل مزاد السندات الشهري للحكومة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،وقبل مزاد السندات الشهري فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.33 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.18 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.02 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 91.99 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقد مؤشر الدولار نسبة 0.9% ،فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتعاذ تلك الخسارة الأسوأ فى عام 2021 إلى المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ، بفضل آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام ،وبعد تراجع عوائد السندات فى الولايات المتحدة عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 1% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ، الأمر الذي يقلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

يأتي هذا الانتعاش فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد التصريحات الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول فى برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي أس".

قال باول إن الاقتصاد الأمريكي فى نقطة محورية ، فى ظل توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يرتفعان فى الأشهر المقبلة ،لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن إعادة الافتتاح المتسرع للأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبيل مزاد الحكومة الأمريكية الشهري لبيع سندات الخزانة فئة عشر سنوات ،والمحدد له الساعة 17:01 بتوقيت غرينتش.