شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن شراء الأصول غير المدرة للعائد.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 25.01$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.22$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.26$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 25.61$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.2% ،فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 1% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعادن الثمينة،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

يأتي هذا الانتعاش فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد التصريحات الأخير لرئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" فى برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي أس".

قال باول إن الاقتصاد الأمريكي فى نقطة محورية ، فى ظل توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يرتفعان فى الأشهر المقبلة ،لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن إعادة الافتتاح المتسرع للأنشطة الاقتصادية فى البلاد.