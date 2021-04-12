شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن مستوى قياسي بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 437.4 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.2 % ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ، وصعود الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، متخليا عن مستواه القياسي المسجل بالجلسة السابقة ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التجزئة، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، ضمن عمليات تصحيح بعد مكاسب قوية بالفترة الأخيرة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,129.48 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 1% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ،الأمر الذي يقلص من شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

قال رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" يوم الأحد إن الاقتصاد الأمريكي فى نقطة محورية ، فى ظل توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يرتفعان فى الأشهر المقبلة ،لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن إعادة الافتتاح المتسرع للأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأقل من 0.1%

وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 6,949.6 نقطة ،وبعد انتعاش مستويات الجنيه الإسترليني.