شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت ضغط انتعاش عوائد السندات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط انتعاش عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,735.16$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,743.60$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,744.17$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,758.66$ للأونصة .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 1% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

يأتي هذا الانتعاش فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد التصريحات الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول فى برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي أس".

قال باول إن الاقتصاد الأمريكي فى نقطة محورية ، فى ظل توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يرتفعان فى الأشهر المقبلة ،لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن إعادة الافتتاح المتسرع للأنشطة الاقتصادية فى البلاد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,026.07 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.