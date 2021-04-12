شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 12-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

وفى ساق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين الموافق 12-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى ثانى تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 48.98 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.80 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.23 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.