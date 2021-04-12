شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. ورأس المال يربح 4.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة.