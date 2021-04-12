شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية في مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت ٢ مليار و43 مليونًا و468 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات و599 مليونًا و222 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 10 آلاف و665 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3 ملايين 552 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو 7 مليارات و651 مليونًا و226 ألف جنيه.