شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم.. يسجل 48.98 جنيه "بالبنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين الموافق 12-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى ثانى تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 48.98 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.80 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.80 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.98 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.02 جنيه.

52.09 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.98 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.83 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.98 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.02 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.