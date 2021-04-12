شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 158.00، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطي للسهم المزيد من الزخم الإيجابي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 158.00، ليؤكد عزمه على هذا الارتفاع ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 167.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد