شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعاود الارتفاع – تحليل – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كوكاكولا (KO) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 0.06 نقطة ليستقر على سعر 53.18 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد