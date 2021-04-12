شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المحوري 231.75، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 231.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 243.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد