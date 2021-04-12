شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحلق عالياً – تحليل – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ثري إم (MMM) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي والقريب 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد