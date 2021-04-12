شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند المتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1731.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1727.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد