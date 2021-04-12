شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ليهاجم مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع واختراق 1.3770 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتعافي على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1.3705 مجدداً لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط