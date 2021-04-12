شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات درهم استحواذات متوقعة لـ «تبريد» حتى 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

3 فرص استحواذ لـ «تبريد» في السوق المحلي خلال عامين

كشف خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»، أن الشركة تتطلع خلال العامين 2021 و 2022 إلى الفوز بفرص استحواذ على حصة جديدة من قطاع تبريد المناطق في السوق المحلي بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات درهم، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الأطراف الأخرى تجري بشكل مبشر في الوقت الراهن.

وأفاد القبيسي بأن «تبريد» ركزت بعد إعادة الهيكلة في 2008 على النمو في العديد من الأسواق لاسيما السوق الإماراتي، ونمت العمليات بشكل كبير خاصة في السنتين الأخيرتين، حيث تم الاستحواذ على 80% من أكبر نظام تبريد في العالم في وسط مدينة دبي «الداون تاون» في صفقة بقيمة 3 مليارات درهم، وكذلك الاستحواذ في السعديات بأبوظبي بقيمة مليار درهم.

وأفاد بأن الشركة تملك في الوقت الراهن عدة فروع ونشاطات بمنطقة الخليج العربي مثل السعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى قطر، كما أنها استطاعت في الفترة الأخيرة التهيؤ بالدخول إلى السوق الهندي وتتطلع الى مزيد من التوسع في مصر.

جاءت هذه التصريحات على هامش الاحتفال الخاص الذي أقيم بجوار «برج خليفة» في دبي، وصاحبه عرض ضوئي على الواجهة الخارجية لأطول برج في العالم، كشفت خلاله «تبريد» عن هويتها المؤسسية والتجارية الجديدة في خطوة تزامنت مع إعلان الشركة بدء مرحلة جديدة من النمو.

الهوية الجديدة

أوضح القبيسي أن: «إطلاق الهوية الجديدة يرمي إلى إشهار أهداف الشركة التنموية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الشركة تأسست في عام 1998، حيث انصب الهدف خلال السنوات الماضية على رفع كفاءة التكييف وتخفيض الطاقة التي يحتاجها».

وقال «يستهلك التكييف نحو 50% من استهلاك الطاقة الكهربائية في الإمارات، ونظام تبريد المناطق التي تعمل به شركة تبريد يخفف الضغط أو الاستهلاك بنسب تتجاوز الـ 30%، وبالتالي يمكن أن يتم تخفيض استهلاك الطاقة في الإمارات بشكل عام من 10 إلى 15% عند العمل بنظم تبريد المناطق».

وتوقع أن تكون هناك 3 فرص استحواذ على الأقل في السوق المحلي خلال العامين الجاري والمقبل، لافتاً إلى أن قيمة هذه الاستحواذات يمكن أن تتراوح بين 2 و3 مليارات درهم. كما أشار إلى العديد من الفرص الخارجية، أحدها في مصر، حيث دخلت الشركة في مشروع مناقصة بقدرة 20 ألف طن.

86 محطة في الإمارات

وذكر: «لدينا في الإمارات 86 محطة، حيث تصل حصتنا السوقية في الإمارات إلى 22%، ففي أبوظبي حصتنا تصل إلى 63% و9% في دبي».

وأكد القبيسي قدرة الشركة المالية وامتلاكها للسيولة التي تمكنها من إتمام خطط التوسع والاستفادة من الفرص، لافتاً إلى أن الشركة قامت بعملية توزيع الأرباح عن السنة المالية 2020 مناصفة بين النقد والأسهم، الأمر الذي يهدف إلى تمويل هذه الاستحواذات. أما عن خطط طرح السندات، فأشار إلى أن الأمر يعتمد على الفرص المتاحة، مؤكداً جودة التصنيف الائتماني للشركة.

أتى هذا الحدث في أعقاب انتهاء أعمال الجمعية العمومية لـ«تبريد»، التي عُقدت يوم 21 مارس، وتم خلالها تأكيد عدد من البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء الشركة في 2020، الذي فاق كل التوقعات بتحقيق الشركة صافي أرباح قدره 16.5%؜، كما نجحت في إضافة 221 ألف و100 طن تبريد إلى إجمالي طاقتها الإنتاجية، ما أسهم في بذل طاقة تبريدية قدرها مليون و403 آلاف و819 طن تبريد على مدار العام.

إنجازات

شهد عام 2020 واحداً من أبرز إنجازات الشركة باستحواذها على أكبر منظومة للتبريد في العالم في «داون تاون دبي»، مقدمة بموجب ذلك خدمات تبريد فائقة الكفاءة والموثوقية للملايين من زوار المعالم السياحية والترفيهية العالمية في هذه المنطقة المتميزة من دبي.

من جانبه، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، في هذه المناسبة: «يتجاوز شعار «شركاء التنمية والتقدم» كونه شعاراً، ويمثل قيمة حقيقية في قلب ثقافتنا المؤسسية وجوهر كل ما نقوم به من عمل. إن ما نقدمه يعد ضرورة حقيقية وبنية تحتية لازدهار مجتمعات منطقتنا وتقدمها، من خلال فريق ينتمي إلى كل أطياف هذا المجتمع ويعمل بجدية ضمن منظومة يميزها التنوع والشمول والتطور المستمر، منظومة تعمل بلا كلل على تحقيق هدف واضح بتقديم خدمات تبريد متطورة تمثل سعي العالم نحو بيئة نظيفة واقتصادات مستدامة».