شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال هيكل «ون زعبيل».. وإنجاز «ذا لينك» بنهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إثراء دبي، استكمال بناء الهيكل الخارجي في البرج A والبرج B في مشروعها الأيقوني ون زعبيل، ما يمثل إنجازاً إضافياً في المشروع الرئيسي للمطوّر.

يتمثل هذا الإنجاز أيضاً بوصول البرج A إلى أعلى نقطة إنشائية واستكمال مرحلة بناء الهيكل في ون زعبيل. وقد احتفلت إثراء دبي ببلوغ هذه المرحلة في مراسم حضرها عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لإثراء دبي، ورعد الجراح، رئيس التطوير العقاري للشركة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، «يعكس ون زعبيل الروح الحقيقية لدبي، ويردد رسالة المدينة المتمثلة بالطموح غير المحدود، والرفاهية المبتكرة، والهندسة المبدعة. وصل ون زعبيل اليوم إلى ذروة الإنشاء مع استكمال هيكل البرجين A وB، ويقدّم هذا المشروع الأيقوني مفهوماً مبتكراً في الهندسة المعمارية والمنشآت فائقة الرفاهية والبناء المتميّز، ليضاف كأعجوبة جديدة على خريطة العالم».

وتترقّب إثراء دبي إنجاز مرحلة الإكساء في البرج A والبرج B وذا لينك مع نهاية عام 2021، ما يعني إتمام جميع الأعمال الخارجية في ون زعبيل، ليستمر العمل على أعمال البناء الداخلية والتجهيز بتركيز أكبر.

وقبل نهاية السنة الماضية، تمكنت إثراء دبي من إتمام واحدة من أثقل عمليات الرفع في المنطقة عند رفع الجزء الأول من ذا لينك الذي يزن 8500 طن إلى موقعه النهائي على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض. وبعد الانتهاء من عملية رفع الجزء الثاني من هيكل مبنى ذا لينك بنجاح، تأهل ون زعبيل لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي في غينيس للأرقام القياسية لاحتوائه على أطول برج معلّق كابولي في العالم.

عند اكتماله، سيضم ذا لينك العديد من معالم الجذب الفاخرة، ومنها مرافق الضيافة والترفيه، المطاعم العالمية، مسبح إنفينيتي، ومنتجع صحي فاخر ومنصة للمشاهدة.