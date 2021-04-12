شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تبيع جميع وحدات «نويا فيفا» خلال 48 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مشترون من 33 جنسية والمواطنون اشتروا 61% من الوحدات المعروضة

استحوذت السيدات على 26% من مبيعات المشروع

42 % من المشترين دون سن 40 عاماً

63 % من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية، بيع جميع وحدات مشروع «نويا فيفا» خلال 48 ساعة فقط من طرحه للبيع. والمشروع هو بمثابة المرحلة الثانية من مشروع «نويا» السكني على جزيرة ياس الذي لاقى نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً عند إطلاقه خلال الربع الأخير من 2020، حيث تم بيع جميع الوحدات في غضون أربع ساعات فقط، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات عالية الجودة والمتواجدة ضمن مواقع ممتازة في أبوظبي.

ويضيف مشروع «نويا فيفا» 480 وحدة سكنية جديدة للمرحلة الأولى من مشروع «نويا»، أحدث مشاريع الدار على جزيرة ياس، والذي جذب مشترين جدداً بنسبة 63% يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية. ويتميّز «نويا فيفا» بموقعه في منطقة استثمارية على جزيرة ياس، وبالتالي كانت جميع الوحدات السكنية متاحةً للشراء على أساس التملّك الحرّ للعملاء من جميع الجنسيات. ومثل المشترون في المشروع 33 جنسية مختلفة، علماً بأن المواطنين اشتروا 61% من الوحدات المعروضة. وعلى غرار المرحلة الأولى من مشروع «نويا»، استحوذت السيدات على 26% من مبيعات مشروع «نويا فيفا»، بينما وصلت نسبة المشترين دون سن 40 عاماً 42%.

إقبال واسع

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يواصل القطاع العقاري في أبوظبي تعزيز موقعه وأداءه القويّ، وهو ما أكّده الإقبال الواسع على مشروع «نويا فيفا». ويُعزى أداء المبيعات المتميز والرائد على مستوى السوق إلى عدة عوامل، أهمها التزام الدار بتلبية الطلب الحالي في السوق، وإطلاق منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم. وبفضل موقعها المتميز كإحدى أهم الوجهات النابضة بالحياة في إمارة أبوظبي، تواصل جزيرة ياس جذب مجموعة متنوعة من المشترين الراغبين بامتلاك عقارات عالية الجودة، والاستمتاع بأسلوب حياة عصري وتجارب ترفيهية عالمية المستوى، بجانب إمكانية الوصول السريع إلى قلب مدينة أبوظبي».

وبدأت الأسعار في مشروع «نويا فيفا» من 1.65 مليون درهم، وتتمتع كلّ وحدة سكنية ضمن المجمع بمساحة خارجية خاصّة بها، تلبية للظروف الحالية التي تفرض على السكان قضاء وقتٍ أكبر في منازلهم. ويوفر التصميم العملي لعقارات المجمع السكني مساحة إضافية للقاطنين، إضافة إلى حدائق مجتمعية رحبة، ومرافق ترفيهية خارجية تتيح لهم العيش والعمل والترفيه.

«ذا فيليج»

ويشكّل مركز المرافق المجتمعية «ذا فيليج» النقطة المحورية ضمن المخطط الرئيسي لمجتمع «نويا»؛ إذ سيضمّ متاجر تجزئة ومقاهي ومرافق للرياضة واللياقة البدنية والصحة وجودة الحياة، بالإضافة إلى مسجد ومكتبة ومنشأة تعليمية رائدة تعتمد المنهاج البريطاني، وتديرها أكاديميات الدار؛ وذلك لتلبية كافة الاحتياجات.

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا فيفا» في الربع الأخير من عام 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في الربع الأول من عام 2024. ويعدّ مشروع «نويا فيفا» أحدث المشاريع السكنية لشركة الدار على جزيرة ياس، والتي تضمّ أيضاً مشاريع «نويا»، و«ياس إيكرز»، و«ووترز أج»، و«ليا»، و«أنسام»، و«مايان».