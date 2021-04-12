شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل مع صعود عائدات السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات، زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1737.10 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس: «تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم سيرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة، مما أدى إلى ارتفاع في العائدات الحقيقية الضاغطة على الذهب».

وتابعت: «كان متوقعاً أن تفتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادي على صعود، لكنها منخفضة هذا الصباح، ما يفرز طلباً على أصول الملاذ الآمن، والدولار يفوز في هذا السباق مما يفرض ضغوطاً أكبر على الذهب».

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9% إلى 25.02 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.3% إلى 2630.68 دولار، وخسر البلاتين 0.8 إلى 1189.01 دولار.

(رويترز)