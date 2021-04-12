الدولار يتراجع بفعل هبوط العائدات الأمريكية والتركيز على بيانات التضخم

هبط الدولار مقترباً من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل عملات مناظرة رئيسية (الاثنين)، إذ ضغط تراجع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على العملة.

كما نزل الجنيه الاسترليني متجهاً صوب أدنى مستوى في شهرين وواصل تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات وصل إليه في فبراير/شباط. ويشير محللون إلى أن الأمر يرجع إلى المخاوف بشأن تسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 في جلطات دموية وهو اللقاح الذي اعتمدت عليه بريطانيا بقوة في برنامجها للتحصين من المرض.

وجرى تداول بيتكوين بأكثر من 60 ألف دولار بما يقلص الفارق الذي يفصلها عن مستوى قياسي مرتفع بلغته في وقت سابق.

ويلتقط الدولار وعائدات السندات الأنفاس بعد أن بلغا ذروة عدة أشهر في نهاية الشهر الماضي مدفوعين برهانات على أن تسارع وتيرة التعافي الأمريكي من أثر جائحة فيروس كورونا سيرفع التضخم بوتيرة أسرع مما توقع صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة تغيراً يذكر في آسيا مسجلاً 92.304 بعد أن نزل 0.9 في المئة الأسبوع الماضي. وكان المؤشر قد تراجع يوم الخميس لما دون 92 للمرة الأولى منذ 23 مارس/آذار.

ومن المتوقع أن تصدر بيانات التضخم الأمريكية الثلاثاء.

وحام الدولار قرب أقل مستوى منذ 23 مارس/آذار أمام اليورو مسجلاً 1.1901 دولار. كما اشترى 109.66 ين قرب أقل مستوى في أسبوعين بلغه يوم الخميس عندما هبط لما دون 109.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.2% مسجلاً 1.36745 دولار مقترباً من أقل مستوى منذ الثامن من فبراير شباط الذي سجله يوم الجمعة وبلغ 1.3670.

وجرى تداول بيتكوين عند 60102.69 دولار بعد أن ارتفعت في نهاية الأسبوع إلى 61222.22 مقتربة من ذروة قياسية سجلتها قبل شهر بلغت 61781.83 دولار.

(رويترز)