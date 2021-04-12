شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط مع زيادة إصابات كورونا في مناطق حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط، الاثنين، في تداولات هزيلة مع زيادة عدد الإصابات بكوفيد ـ 19 في بعض المناطق في العالم مما يكبح الأسعار، حتى في الوقت الذي أشار فيه «المركزي» الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى سريعاً مع تسارع وتيرة حملات التحصين من المرض.

وخلال التداولات صعد خام برنت 28 سنتاً أو ما يعادل 0.4% إلى 62.67 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع إلى 63.30 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، مسجلاً 59.09 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق 46 سنتاً.

ولم تشهد الأسعار تغيراً كبيراً منذ تداولات متقلبة انتهت الاثنين الماضي. وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليوناً، وأن أوروبا تشهد تراجعاً في عدد الإصابات مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعداداً قياسية للإصابات اليومية الجديدة، كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.

ويقول محللون ومتعاملون إنه من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية، ويُبقي الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في مقابلة بُثّت أمس الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي عند «نقطة تضخم» في خضم توقعات بأن النمو والتوظيف ستتسارع وتيرتاهما في الأشهر المقبلة، لكن البلاد تواجه خطر إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسرع من اللازم، مما قد يدفع الإصابات بكورونا للزيادة من جديد. (رويترز)