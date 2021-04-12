شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح المتاجر والمطاعم في إنجلترا بعد 100 يوم من الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصطف الناس خارج متاجر التجزئة في جميع أنحاء إنجلترا الاثنين، لإطلاق العنان لرغباتهم المكبوتة في التسوق بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، في حين سارع البعض عند منتصف الليل لتناول المشروبات أو حتى قص الشعر مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر.

وبعد فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن إعادة الفتح «خطوة كبيرة» نحو الحرية لكنه حث الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً.

ومع شروق الشمس، اصطف أناس أمام متجر برايمارك في برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، وخارج جيه.دي سبورتس في شارع أكسفورد في لندن.

وبعد منتصف الليلة الماضية، اصطف البعض أمام حانات شهيرة في جنوب لندن ووسط إنجلترا لتناول المشروبات احتفالاً مع أصدقائهم.

كما حرص آخرون في ورويك على الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعر في الصباح الباكر.

وأغلقت مئات الألوف من الشركات أبوابها منذ أوائل يناير/كانون الثاني عندما فرضت إنجلترا إجراءات عزل عام للمرة الثالثة لوقف انتشار العدوى بسلالة «كنت» من فيروس كورونا.

وسيسمح للمطاعم والحانات بتقديم خدماتها في الهواء الطلق فقط ومن غير المتوقع أن تستقبل الزبائن في أماكن مغلقة قبل 17 مايو/أيار.

(رويترز)