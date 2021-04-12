شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروبيون يؤيدون حظر بيع سيارات الاحتراق من 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف لحساب نشطاء مدافعين عن البيئة، الاثنين، أن أغلبية سكان المدن الأوروبية يؤيدون التخلص التدريجي من مبيعات سيارات محركات الاحتراق اعتباراً من 2030 في جميع أنحاء أوروبا، للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال 63% ممن شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 100,50 شخصاً إنهم يؤيدون فكرة بيع السيارات التي لا تتسبب في انبعاثات فقط في أوروبا بعد عام 2030.

وأُجري الاستطلاع على الإنترنت الشهر الماضي في 15 مدينة من بينها لندن ووارسو وبودابست. وعارض 29% ممن شملهم الاستطلاع، فكرة وقف مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، فيما قال ثمانية بالمئة إنهم لا يعرفون.

وأيد معظم المشاركين في جميع المدن، والذين تتراوح نسبتهم بين 51% في أنتويرب وبرلين، و77% في روما، حظر بيع سيارات محركات الاحتراق.

وحثت جماعة النقل والبيئة التي تتخذ من بروكسل مقراً، والتي كلفت يوجوف بإجراء الاستطلاع، المفوضية الأوروبية على إدراج تاريخ لوقف مبيعات سيارات الاحتراق في الاتحاد الأوروبي في مقترحات سياسات المناخ المقررة في يونيو/حزيران.

وقالت المفوضية في سبتمبر/أيلول، إنها ستقيم الوقت الذي يجب أن يتوقف فيه بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي، لتحقيق هدف الاتحاد بخفض الانبعاثات في 2030.

(رويترز)