شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسهم اليابان.. وياسكاوا يتصدر مبيعات أسهم التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة للتوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم اليابانية، الاثنين؛ إذ دفعتها للتراجع خسائر حادة تكبدها سهم ياسكاوا إلكتريك، بعد إعلان المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا عن أرباح أُخفقت في تلبية توقعات السوق، مما أثار موجة بيع في بقية أسهم التكنولوجيا.

ونزل المؤشر نيكاي 0.77% ليغلق عند 29538.73 نقطة. والمؤشر في وضع الانتظار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 30 عاماً ونصف العام في منتصف فبراير، مع ترقب كسره لمستواه المرتفع المسجل في 18 مارس/آذار عند 30485 نقطة، أو مستواه المتدني في 24 مارس/آذار عند 28379 نقطة، والذي يعتقد أنه ضروري من أجل ظهور اتجاه جديد.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.25% إلى 1954.59 نقطة. وفقد سهم ياسكاوا إلكتريك، التي تصنع الروبوتات، وهي شركة تُعطي مؤشراً رئيسياً لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان، 7.11%، بعد أن جاءت أرباح ربع فبراير/شباط دون توقعات المستثمرين.

وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5% إلى 42 مليار ين (383.67 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، متفقة تقريباً مع توقعات المحلين عند 43 مليار ين.

كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا من بينها «نيتو دينكو»، و«شين إيتسو كيميكال»، و«فانوك» ما بين 3.7 و1.76%.

على الجانب الآخر ارتفع سهم توشيبا 6.21%، بعدما ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة، والبنك الياباني للتنمية، سينضمان لعرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل «سي في سي كابيتال بارتنرز». (رويترز)