شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 32,479 لقاح "كورونا" .. بإجمالي 9,037,923 جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

32,479 جرعة من لقاح #كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 9,037,923 بمعدل توزيع 91.38 جرعة لكل 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 32,479 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 9,037,923 جرعة بمعدل توزيع 91.38 جرعة لكل 100 شخص

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.