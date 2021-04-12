شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة لاعب الزمالك للجنة الانضباط بسبب فيديو مسيء للأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، إحالة الفيديو المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك خلال تجاوزه بحق النادي الأهلي وجماهيره، للجنة الانضباط.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية: «الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت إحالته للجنة الانضباط».

وتابع: «لجنة الانضباط ستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك لمعرفة مدى صحته، ومن اللاعبون الموجودون فيه، وهكذا».

وانتشر فيديو خلال الساعات الأخيرة للاعب الزمالك إمام عاشور يقود زملاءه لهتافات معادية، وتتناول سباباً واضحاً ضد إدارة النادي الأهلي ولاعبيه، عقب مباراة الفريقين في دوري مواليد 99 التي انتهت بفوز الأهلي 2 ـ1، وتتويجه بلقب دوري الشباب، اعتماداً على المواجهات المباشرة بين الفريقين، قبل أن يعود الاتحاد ويقرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد بطل الدوري، على الرغم من أن لوائح الاتحاد واضحة وتؤكد أنه في حال تساوى أي فريقين في الرصيد، يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة التي تصب في صالح الأهلي.