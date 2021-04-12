شكرا لقرائتكم خبر عن خاطفو خمسة كهنة وراهبتين في هايتي يطالبون بفدية ضخمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هايتي - أ ف ب

خُطف خمسة كهنة وراهبتان بينهم فرنسيان في هايتي على ما أعلن الناطق باسم مجلس أساقفة هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الكاريبي.

وخطف أفراد المجموعة في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور أوبرنس "فيما كانوا متوجهين لحضور مراسم تسلم كاهن جديد" مهامه، على ما أوضح الأب لودجيه مازيل، وأوضح أن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها مليون دولار.

وتضم المجموعة المخطوفة أربعة كهنة وراهبة من هايتي وفرنسيين اثنين هما راهبة وكاهن.

وتشتبه الشرطة في أن عصابة "400 ماووزو" المسلحة الناشطة في المنطقة تقف وراء عملية الخطف على ما أفاد مصدر في صفوفها.

وعرفت عمليات الخطف في مقابل فدية ارتفاعاً في الأشهر الأخيرة في بور أوبرنس وفي مناطق أخرى من البلاد، ما يؤشر إلى هيمنة متزايدة للعصابات المسلحة على هايتي.

وكانت السلطة التنفيذية في هايتي أعلنت في آذار/مارس حال الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى "لإعادة بسط سلطة الدولة" في مناطق تسيطر عليها عصابات مسلحة.

وكان عنف العصابات وعدم الاستقرار السياسي في البلاد أديا إلى تظاهرات في شوارع العاصمة.

وفي الثالث من نيسان/أبريل، نزلت مئات النساء إلى شوارع بور أوبرنس تنديداً بنفوذ العصابات المتزايد على مناطق البلاد.

وتعاني هايتي، أفقر دول القارة الإفريقية، منذ أشهر عدة أزمة سياسية عميقة.

ويؤكد الرئيس جوفينيل مويز أن ولايته تنتهي في السابع من شباط/فبراير 2022 في حين تعتبر المعارضة وجزء من المجتمع المدني أنها انتهت في شباط/فبراير من العام الجاري.