ماتسوياما يسعد اليابان بالماسترز

عبر لاعب الجولف الياباني هيديكي ماتسوياما (29 عاماً) عن شعوره بالفخر بعدما أصبح أول لاعب ياباني يحرز لقب الماسترز على الإطلاق.

وارتدى ماتسوياما الجاكيت الأخضراء الشهير الذي يمنح للفائز في ملعب أجوستا الأحد، وعلق سير نيك فالدو عبر التلفاز: «سيضيء ماتسوياما شعلة الأولمبياد حتما بعد هذا الإنجاز». وضجت وسائل الإعلام اليابانية بلقب الماسترز وبابن إيهيم الذي بزغت موهبته قبل 10 سنوات عندما أصبح أول لاعب ياباني (من الذكور) يفوز بلقب الهواة في الماسترز لكنه تمكن الأحد من اللحاق بمشاهير الجولف مثل تايجر وودز وجاك نيكلاوس وفيل ماكليسون وجارسيا الذين ارتدوا الجاكيت الأخضر.

وأكمل ماتسوياما سعادة اليابانيين في أجوستا عقب فوز مواطنته تسوباسا كايتاني بلقب هواة السيدات.