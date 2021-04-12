شكرا لقرائتكم خبر عن 59.45 دولار للخام الأمريكى.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 63.19 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.45 دولار للبرميل.

وكانت أسعار خام برنت الآجلة، قد سجلت خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثلاث أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة، حيث انخفصت بمقدار 2.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

وتوصلت مجموعة "أوبك +" إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.