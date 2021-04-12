شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 12-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 12-4 -2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مع ثانى تعاملات البنوك الأسبوعية.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" ارتفع بقيمة" قرش واحد" ليسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.26 جنيه.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.