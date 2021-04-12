شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 758 جنيها للجرام، وسط تذبذب واضح لسعر أونصة الذهب عالميًا مع حدوث تغيرات مستمرة في أونصة الذهب بسبب تغيرات يشهدها عائد الخزانة وسعر الدولار الأمريكي.

ويوجد ارتباط وثيق بين سعر الذهب وقيمة الدولار الأمريكي؛ لأنه يعد آلية التسعير القياسية للمعادن الصفراء، وتكون العلاقة بينهما عكسية، ويكتسب الدولار الأمريكي قوته الشرائية أو يفقدها مقارنة بشركائه التجاريين، وكلما تشهد أوقية الذهب ارتفاع فإن ذلك مؤشر على هبوط الدولار، والعكس صحيح.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 سجل 867 جنيها.

عيار 21 سجل 758 جنيها.

عيار 18 سجل 650 جنيها.

الجنيه الذهب 6064 جنيها.

أونصة الذهب 1737 دولارات.

وشهدت أسعار المعدن النفيس تراجعا ملحوظا في ساعة مبكرة اليوم، مسجلة 1737 دولار بنسبة هبوط 0.19% وهذا التراجع يعود إلى انتعاش عائد السندات الأمريكية بشكل جزئي، ثم تحركت الأسعار في حدود 5 دولارات فقط لتستقر الأونصة عند 1742 دولار، وهو سعر فوري قابل للتغير طوال التداولا.