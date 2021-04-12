شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين بالفنادق السياحية وأصحاب الحرف اليدوية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة السياحة والآثار فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع محافظة الفيوم لكل من العاملين بالفنادق السياحية وأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية بالمحافظات المصرية.

وأضافت أنه تم خلال هذا البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تنظيم عدد من المحاضرات للعاملين بالفنادق حول السلامة والصحة الغذائية، وآخر التطورات الحديثة لإدارة المنشآت الفندقية في ظل جائحة أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على ريادة الأعمال.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي مديرين وممثلين عن هذه الفنادق، والعاملين بمديرية الصحة، والطب البيطري وإدارة البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة الى عدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية.

وتجدر الاشارة إلى أن محافظة الفيوم تعد أحد الوجهات السياحية بمصر، لما تحتويه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية متميزة.