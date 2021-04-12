شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 30٪ بمعرض "أهلا رمضان" بالجيزة وسط إقبال كثيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، شهد اقبالا جيدا من الزائرين خلال الأيام الأربعة أيام الأولى من افتتاحه، مشيرة إلى أن العروض والتخفيضات المقدمة من العارضين ساهمت في زيادة الإقبال، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقالت الغرفة التجارية، إن المعرض يضم أقسام للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، وياميش رمضان، مضيفا أن هذه السلع سيتم عرضها بأسعار مخفضة ستتراوح نسب الخصم فيها بين 15 –30 % من السعر الرسمي للمنتج، وذلك بالاتفاق مع العارضين.

وزيرا التموين والصناعة ومحافظ الجيزة ورئيس غرفة الجيزة التجارية خلال افتتاح المعرض

وأضافت أنه تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم، وبين مجلس إدارة الغرفة ومجلس الأعمال اليمني، وذلك لجذب الاستثمارات اليمنية ورءوس الاموال من اليمن إلي محافظة الجيزة علي وجه الخصوص .

وأشارت الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن المواطنين سيمكنهم الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته، حيث إن أسعار السلع في اول يوم هي نفسها في آخر يوم للمعرض بالاتفاق مع العارضين .

وأضافت أن فكرة إقامة المعرض تأتى من خلال الدور الذى تقوم به الغرفة بالتنسيق مع منتسبيها من التجار في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة، موضحة أن المعرض تشرف على تنظيمه غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك برعاية وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التجارة والصناعة .